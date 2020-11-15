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Basketbol
Haber Giriş: 15.11.2020 - 19:41 | Son Güncelleme:

Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u transfer etti

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Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u transfer etti
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, Kalani Brown'u kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Atlanta Dream forması giyen 23 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Hoş geldin Kalani Brown. Kulübümüz transfer çalışmaları kapsamında en son WNBA'de Atlanta Dream forması giyen Kalani Brown ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz." paylaşımı yapıldı.

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