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Bellingham yine attı, Real Madrid son dakikada kazandı

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#Laliga#Real Madrid#Bellingham
Bellingham yine attı, Real Madrid son dakikada kazandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 19:31

İspanya La Liga 4. hafta maçında Real Madrid, Getafe'yi Jude Bellingham'ın 90+5. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

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İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, Getafe'ti konuk etti. Santiago Bernabeu'daki maça Getafe hızlı başladı ve 11. dakikada Borja Mayoral ile öne geçti.

Ev sahibi Real Madrid'in geri dönüşü ikinci yarıda oldu. 47. dakikada Joselu skoru eşitledi. Maç berabere bitecek derken 90+5'te sahneye çıkan Jude Bellingham, golü attı ve takımına 3 puanı getirdi.

Ligde 4'te 4 yapan Real Madrid, 12 puanla liderliğini sürdürdü. Getafe ise 4 puanda kaldı.

Real Madrid'de Arda Güler, Getafe'de ise Enes Ünal sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemedi. Arda Güler, maçın sonunu sakatlıkları bulunan diğer takım arkadaşları Vinicius ve Militao ile birlikte kenarda heyecanla takip etti.

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BELLINGHAM ATMAYA DEVAM EDİYOR

Real Madrid'in yeni transferi Jude Bellingham, 4. lig maçında 5. golünü atarak takımına maç kazandırmaya devam etti.

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İngiliz yıldız, 21. yüzyılda La Liga'ya transfer olup ilk 4 maçında da gol atan 4. futbolcu oldu.

Ibrahimovic: 2009
Ronaldo: 2009
Fabregas: 2011
Bellingham: 2023

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#Laliga#Real Madrid#Bellingham

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