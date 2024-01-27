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Belçika'da tarihi karar! Maç tekrar edilecek

Güncelleme Tarihi:

#VAR#Belçika#Genk
Belçikada tarihi karar Maç tekrar edilecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 11:52

Belçika Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 23 Aralık'ta oynanan Anderlecht - Genk maçının yapılan hata sebebiyle tekrarlanmasına karar verdi.

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Belçika Jupiler Lig'de 23 Aralık günü oynanan Anderlecht - Genk maçı, 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona ermişti.

Maçın 23. dakikasında penaltı kazanan Genk'te topun başına geçen Bryan Heynen'in vuruşunda kaleciden dönen topu takım arkadaşı Sor tamamlamış ve golü atmıştı. VAR incelemesinin ardından Sor'un ceza alanına erken girdiği gerekçesiyle gol iptal edilmişti.

0-0 devam eden maçta Genk 70. dakikada öne geçmiş ancak Anderlecht 74 ve 90. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanmıştı.

Belçikada tarihi karar Maç tekrar edilecek

GENK FEDERASYONA BAŞVURDU, TARİHİ KARAR ÇIKTI

Genk, VAR incelemesiyle golünün iptal edilmesinin ardından federasyona başvurdu. Belçika Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Kurulu, yapılan duruşmalı toplantının ardından golü atan Sor'dan önce Anderlecht oyuncusunun ceza alanına girdiğine hükmetti ve maçın tekrar oynanmasına karar verdi.

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#VAR#Belçika#Genk

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