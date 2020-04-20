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Haber Giriş: 20.04.2020 - 17:26,Son Güncelleme:

Belçika'da Lokoren, corona virüs nedeniyle iflas ettiğini açıkladı!

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Belçika'da Lokoren, corona virüs nedeniyle iflas ettiğini açıkladı!
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Belçika Ligi takımlarından Lokoren, corona virüs nedeniyle yatırımcı bulamadıklarını ve maddi anlamda devam edemeyeceklerini açıklayarak iflas etti.

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs salgını, Belçika'da Lokoren takımının iflasına neden oldu. Belçika ekibi, yaptığı açıklamada iflas ettiklerini açıkladı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre Lokoren, virüs nedeniyle kulübe yatırım yapacak bir sponsor bulamadı ve iflas bayrağını çekti.

'TÜM ÇABALARA RAĞMEN...'

Kulübün başkanı Louis De Vries, ''Büyük bir üzüntü ve pişmanlık yaşıyorum. Tüm çabalara rağmen toparlayamadık. Kapsamlı bir değerlendirme yaptıktan sonra avukatımızın mahkeme kararını kabul ettikten sonra bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Şu anda daha fazla konuşamayacağım için özür diliyorum. Takım çalışanlarına tüm çaba, destek ve özverileri için teşekkür ederim.'' sözlerini kullandı.

Belçikada Lokoren, corona virüs nedeniyle iflas ettiğini açıkladı

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