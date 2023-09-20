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Belçika'da Beşiktaş alarmı! ‘Yüksek riskli’ ilan edildi.

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#Beşiktaş#Konferans Ligi#Club Brugge
Belçikada Beşiktaş alarmı ‘Yüksek riskli’ ilan edildi.
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 07:00

Siyah beyazlıların Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı maç ‘yüksek riskli’ ilan edildi. Club Brugge-Beşiktaş karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Brugge kentinin belediyesi, iki takımın 12 Mart 2015’te oynadığı maçta çıkan olayları dikkate alarak ‘görülmemiş’ tedbirler aldı.

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Beşiktaş’ın yarın deplasmanda Club Brugge ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçına ev sahipliği yapacak olan Belçika’nın Brugge kentinde karşılaşma için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Konuyla ilgili olarak Belçika medyasına açıklamalarda bulunan Brugge Belediye Başkanı Dirk De Fauw, iki takımın 12 Mart 2015’te Brugge’de oynadığı maçta yaşanan olayları hatırlatarak, “O gün ne yazık ki kavgalar çıktı ve bazı polis memurları yaralandı. Bu nedenle de bu maçı yüksek riskli olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. De Fauw’un açıklamasının ardından Brugge Belediyesi maç için alınan ekstra güvenlik tedbirlerini duyurdu.

BiLETSiZ BEŞiKTAŞ TARAFTARLARI OLAYA KARIŞMASA BiLE GÖZALTINA ALINABiLECEK

1- Maç günü Brugge şehir merkezinde eğlence mekanlarının bulunduğu sokaklarda ve Jan Breydel Stadı’nın 1 kilometre yakınındaki alanda ticari işletmelerde cam kaplarda içecek servis etmek yasaklandı.

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2- Havai fişek ve sis bombası gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak ve kullanmak yasak.

3- Maç bileti olmayan Beşiktaş taraftarlar Brugge’deki tren istasyonuna kesinlikle sokulmayacak.

4- Şehir merkezindeki biletsiz Beşiktaş taraftarları tedbiren gözaltına alınabilecek.

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#Beşiktaş#Konferans Ligi#Club Brugge

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