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Spor Arena
Haber Giriş: 27.06.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Belçika 1 - 0 Portekiz (EURO 2020 maç özeti)

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Belçika 1 - 0 Portekiz (EURO 2020 maç özeti)

EURO 2020 son 16 turu maçında Belçika ile Portekiz karşılaştı. Rakibini Thorgan Hazard'ın golüyle 1-0 yenen Belçika, adını çeyrek finale yazdırdı.

Belçika ile Portekiz, EURO 2020 son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Sevilla'da oynanan maçta rakibini 1-0 mağlup eden Belçika, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Belçika'ya çeyrek finali getiren golü, 42. dakikada Thorgan Hazard kaydetti.

Son Avrupa şampiyonu Ronaldo'lu Portekiz, böyle turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Belçika'nın çeyrek finaldeki rakibi İtalya oldu.

Belçika 1 - 0 Portekiz (EURO 2020 maç özeti)

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