Belarus'ta erkekler ligi devam, kadınlar ligi ertelendi! Koronavirüse önlem...
Avrupa’da profesyonel futbol oynanan tek lig durumundaki Belarus’ta önceki gün başlaması gereken Kadınlar Süper Ligi koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Spor Arena / Efkan Bucak
Belarus Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, kadın futbolcuların birçoğunun olası virüs taşıyıcılarıyla temasta bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Erkekler ligi ise seyircili olarak devam edecek.
Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ülkede kimsenin koronavirüsten ölmediğini ve aşırı tedbire gerek olmadığını belirtmişti.
Her ne kadar ülkede 36 ölüm açıklansa da Lukashenko bu ölümlerin mevcut başka hastalıklar nedeniyle gerçekleştirdiğini dile getirmişti.
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