Belarus Ligi'nin zirvesindeki Slutsk, Dinamo Minsk'e konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan...

Bu bir ilandır

DIN. MINSK - SLUTSK

Dinamo Minsk'in 3-1 kazandığı Smolevichi deplasmanında hastalığı nedeniyle forma giyemeyen sol bek Artem Sukhotsky'nin durumu maç saatinde belli olacak.

Son 4 maçta oynamayan Jun-Young Kim'in de henüz iyileşmediği ve Slutsk karşısında riske edilmeyeceği söyleniyor.

İlk 6 maç sonunda zirvede bulunan Slutsk'ta ise Belshina maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen stoper Denis Obrazov yeniden kadroda.

4 maçlık yenilmezlik serisinde (3 galibiyet - 1 beraberlik) forma giyemeyen sol bek Roman Krivulkin için son kararı TD Vitali Pavlov verecek. Sol taraf son maçlarda "Anyukevich & Trubilo" ikilisine emanet...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında Dinamo Minsk ev sahipliğinde oynanan son 6 maçta Slutsk, 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ama Slutsk'ın ligdeki son 3 deplasman maçını kazandığını da unutmayalım...

- Ligdeki son 3 iç saha maçı "2.5 ALT" biten Dinamo Minsk bir tarafta, ligdeki son deplasman maçı "2.5 ÜST" biten Slutsk diğer tarafta...

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Dinamo Minsk" galibiyeti!

%20'lik kesim ev sahibine güveniyor...

%18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!





Sivassporlu futbolcular "Evde kal" diyor!