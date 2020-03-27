Belarus Ligi'ne banko iddaa tahmini arayanlar buraya! Haftanın açılış maçında...
Corona virüs salgını nedeniyle dünyada birçok lige ara verildi ancak Belarus'ta futbol keyfi devam ediyor. İkinci haftanın açılış maçında heyecanı Canlı Bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik ilk 100 TL'lik iddaa oyununuza 10 TL hediye!
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TORPEDO ZHODINO - BELSHINA
Soligorsk deplasmanında 90+1'de Gabriel Ramos'un golüyle kazanan Torpedo Zhodino, ikinci haftanın açılış maçında, Torpedo Stadı'nda Belshina'yı konuk edecek.
Geçtiğimiz sezonun sonunu iyi bitiremeyen Torpedo Zhodino, yeni sezona da kupada Soligorsk yenilgileriyle başlamıştı ama Brezilyalı kanat oyuncusunun şık golüyle sezona 3 puanla "merhaba" dediler.
Belarus'un en üst ligi olarak adlandırılan Vysshaya Liga'ya bu sezon yükselen Belshina ise ilk yarısını 1-0 önde kapattığı FC Minsk mücadelesini, ikinci yarıda yediği gollerle 3-1 kaybetti ve kalite olarak bu ligin altında olduklarını hatırlattı.
Federasyon tarafından takıma verilen transfer yasağı sonrası kadrosuna sadece "bedelsiz" oyuncular katabildi. Tecrübeli forvet Leonid Kovel de bunlardan biri ve 3-1 kaybedilen maçta takımın tek golünün de sahibiydi...
1 Ekim 2016'dan sonra ilk kez bir lig maçında karşı karşıya gelecekler.
CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- İki takımın arasında oynanan son 4 maçın 3'ünde 2.5 gol barajı aşıldı.
- Torpedo Zhodino'nun bu sezon oynadığı 3 resmi maç da "2.5 ALT" bitti.
- Alt ligi (Pershaya) geçtiğimiz sezon şampiyon olarak noktalayan Belshina, deplasmanda oynadığı son 15 resmi maçta yenilgi yüzü görememişti.
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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Torpedo Zhdoino galibiyeti!
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%10'luk kesim ise sürprize gitmiş ve "İY1/MS2 - 35,00" tercihine yönelmiş...
MİSLİ.COM YAZARI HALİL DEMİRKAN'IN TERCİHİ...
Ligin ilk haftasında kendi evinde Minsk'e 3-1 mağlup olan Belshina, savunma anlamında da kötü bir performans sergilemişti. Torpedo Zhodino deplasmanında da savunma zaafları sebebiyle zorlu anlar yaşayacaklarını düşünüyorum.
Torpedo Zhodino'nun karşılaşmadan gülen taraf olarak ayrılmasını bekliyorum. "MS1 - 1,50"
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