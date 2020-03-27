MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBelarus Ligi hem TEK MAÇ'larla hem de CANLI BAHİS'le Misli.com'da!
GeriFutbol Belarus Ligi hem TEK MAÇ'larla hem de CANLI BAHİS'le Misli.com'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.03.2020 - 03:13,Son Güncelleme:/

Belarus Ligi hem TEK MAÇ'larla hem de CANLI BAHİS'le Misli.com'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belarus Ligi hem TEK MAÇ'larla hem de CANLI BAHİS'le Misli.com'da!
Abone Olgoogle-news

Corona virüs nedeniyle tüm dünyada hemen hemen her lige erteleme gelirken, Avrupa'da ayakta kalan tek lig olan Belarus Ligi'nde (Vysheyshaya Liga) futbol keyfi devam ediyor. Bültendeki tüm maçlar hem TEK MAÇ, hem de Misli.com'da CANLI BAHİS olarak oynanabilecek! Üstelik ilk 100 TL'lik iddaa oyununuza 10 TL hediye!

Bu bir ilandır

Avrupa'nın corona virüs sonrası ayakta kalan tek ligi olan Belarus Ligi'nde (Vysheyshaya Liga) futbol keyfi kesintisiz devam ediyor.

Bültende yer alan tüm maçlar TEK MAÇ oldu, karşılaşmalar sırasında Misli.com'da CANLI BAHİS de oynayabileceksiniz!

Misli.com'un değerli yorumcularından Can Tongo, Caner İşbeğendiren ve Murat Fevzi Tanırlı ile yazarlarından Halil Demirkan sizler için Belarus Ligi'ndeki tüm maçları tek tek yorumladı...

CAN TONGO | Torpedo Zhodino vs Belshina

Kadro kalitesi olarak deplasman ekibinin daha önde olduğunu düşünüyorum. Önceki sezonlarda deplasmain ekibi bu sahadan öenmli galibiyetler çıkarmıştı. "0,2 Çifte Şans - 1,80"

Belarus Ligi hem TEK MAÇlarla hem de CANLI BAHİSle Misli.comda

CANER İŞBEĞENDİREN | Slutsk vs Brest

Brest kalite olarak Slutsk'tan her türlü daha üstün. Bu maçta da geçtiğimiz haftaya benzer bir baskıyla başlayacaklarını tahmin ediyorum. "İlk Gol Brest - 1,30"

MURAT FEVZİ TANIRLI | Rukh Brest vs Energetik-BGU

İlk hafta BATE'yi 3-1 yenerek sezona başlayan Energetik-BGU'dan bu hafta da gollü bir maç bekliyorum. "2.5 ÜST - 1,55"

HALİL DEMİRKAN | Slavia Mozyr vs BATE

İki ekip arasında kadro kalitesi anlamında oldukça fark var. İlk hafta kayıp yaşayan BATE'nin bu kez puan hata yapacağını düşünmüyorum. "MS2 - 1,30"

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Belarus Ligi hem TEK MAÇlarla hem de CANLI BAHİSle Misli.comda

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle