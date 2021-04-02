BeIN Media Group'tan Şampiyonlar Ligi yayınları için yeni kararı! Teklif verilmeyecek

BeIN Media Group, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Türkiye yayın hakları için teklif vermeme kararı aldı.

Süper Lig'in yayın haklarının elinde bulunduran beIN'in, korsan yayınlar sebebiyle futbol medya haklarına ödeyeceği tutarlar konusunda daha seçici davrandığı kaydedildi.

28 ülkede UEFA müsabakalarını yayınlayan beIN'in, Türkiye'deki korsan yayıncılık sorununun kötüleşmesi sebebiyle böyle bir karar aldığı belirtildi.

2021'nin başında şirket, Fransa ve İtalya’daki liglerin televizyon yayın hakları için de teklif vermemeyi tercih etmiş ve ayında da Almanya’nın Bundesliga maçlarının yayını için sözleşmesini yenilemekten kaçınmıştı

Türkiye Futbol Federasyonu, bu yıl da Süper Lig'in yayın hakları için ihale düzenleyecek.