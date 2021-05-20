Beckham ve Gerrard, Premier Lig'in Şöhretler Müzesi'ne seçildi

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Manchester United ile 6 lig şampiyonluğu yaşayan Beckham ile ligde 17 yıl Liverpool forması giyen Gerrard'ın Şöhretler Müzesi'nin 2021 yılındaki son üyeleri olduğu belirtildi.

1995-2003 yıllarında ligde 264 maça çıkan Beckham 62 gol atarken, 1998-2005 yıllarında 504 karşılaşmada görev alan Gerrard ise 121 kez ağları sarstı.

Premier Lig'de daha önce Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Dennis Bergkamp ve Frank Lampard, Şöhretler Müzesi'ne adlarını yazdırmıştı.

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