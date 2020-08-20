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Haber Giriş: 20.08.2020 - 00:44 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'dan gece transferi! Mitchell Donald...

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BB Erzurumspor'dan gece transferi! Mitchell Donald...
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Süper Lig'in yeni takımı BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor'dan Mitchell Donald'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada; "Mitchell Donald Erzurumsporumuzda! Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

2018 yılından bu yana Yeni Malatyaspor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-kırmızılı kulüpten sezon sonu ayrılmıştı.

BB Erzurumspordan gece transferi Mitchell Donald...

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