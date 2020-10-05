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GeriFutbol BB Erzurumspor'da Mahamadou Ba ve Aykut Demir ile yollar ayrıldı
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İHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 15:46 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'da Mahamadou Ba ve Aykut Demir ile yollar ayrıldı

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BB Erzurumspor'da Mahamadou Ba ve Aykut Demir ile yollar ayrıldı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mahamadou Ba'yı Bandırmaspor'a kiralarken, Aykut Demir ile de yollarını ayırdı.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in yeni kadroda düşünmediği Mahamadou Ba TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandı. 31 yaşındaki stoper oyuncusu Aykut Demir ile de karşılıklı olarak yıllar ayrıldı. Kulüple anlaşmalı olarak sözleşme fesih eden Demir daha sonra ise Boluspor ile anlaşmaya vardı.

Biri kiralık iki oyuncuyu elinden çıkararak transfer yapmasında engel kalmayan mavi-beyazlı kulübün bir transfer daha yapması bekleniyor.

BB Erzurumsporda Mahamadou Ba ve Aykut Demir ile yollar ayrıldı

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