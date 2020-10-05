BB Erzurumspor'da Mahamadou Ba ve Aykut Demir ile yollar ayrıldı

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in yeni kadroda düşünmediği Mahamadou Ba TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandı. 31 yaşındaki stoper oyuncusu Aykut Demir ile de karşılıklı olarak yıllar ayrıldı. Kulüple anlaşmalı olarak sözleşme fesih eden Demir daha sonra ise Boluspor ile anlaşmaya vardı.



Biri kiralık iki oyuncuyu elinden çıkararak transfer yapmasında engel kalmayan mavi-beyazlı kulübün bir transfer daha yapması bekleniyor.

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