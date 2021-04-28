MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBB Erzurumspor'da kritik Başakşehir maçı öncesi eksik yok
GeriFutbol BB Erzurumspor'da kritik Başakşehir maçı öncesi eksik yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor'da kritik Başakşehir maçı öncesi eksik yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BB Erzurumspor'da kritik Başakşehir maçı öncesi eksik yok

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde yarın Medipol Başakşehir ile sahasında karşılaşacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 müsabakayı da kazanarak 9 puanı hanesine yazdırmayı başaran mavi-beyazlı ekip, haftaya 37 puanla 18. sırada girdi.

Ligde kalma yolunda büyük öneme sahip karşılaşma öncesinde iki takım da 37'şer puanda bulunuyor. Küme düşme hattından uzaklaşma adına önemli bir maça çıkacak olan Erzurum temsilcisi, averajla rakibinin hemen altında yer alıyor.

Mavi-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

Erzurum temsilcisinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

 

BB Erzurumsporda kritik Başakşehir maçı öncesi eksik yok

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi