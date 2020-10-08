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İHA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor, milli arada kuvvet çalıştı

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BB Erzurumspor, milli arada kuvvet çalıştı
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Milli maç arası nedeniyle lige verilen arada, BB Erzurumspor, üç günlük iznin ardından bu sabah çalışmalarını fıtness salonunda yapılan kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.

BB Erzurumspor, Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu’nda Trabzonspor ile bir hazırlık maçı yapacak.

BB Erzurumspor’da futbolcuların morallerinin yüksek olduğu gözlendi.

BB Erzurumspor, milli arada kuvvet çalıştı

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