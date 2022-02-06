BB Erzurumspor, Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti

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STAT: Kazım Karabekir



HAKEMLER: Tarık Güldal, H.Emre Çelimli, Murat Temel



BB.ERZURUMSPOR: Jakub Szumski- Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş, Mücahid Albayrak, Estrela, Hasek (Dk.89 Shala), Novikovas, Eren Tozlu (Dk.82 Aly Malle), Emircan Altıntaş, Oltan Karakullukçu (Dk.68 Gökhan Alsan)



MANİSA FK: Birkan Tetik- Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Özgür Çek (Dk.46 Çağrı Giritlioğlu), Nino Kouter (Dk.80 Anıl Koç), Andre Sousa (Dk.46 Yasin Pehlivan), Gakpa, Tabekou (Dk.63 Ozegovic), Erhan Çelenk, Okan Eken (Dk.63 Diallo)



SARI KART: Mustafa Akbaş, Oltan Karakullukçu, Emircan Altıntaş (BB.ERZURUMSPOR), Tabekou, Taha Şahin, Landre (MANİSA FK)



KIRMIZI KART: Dk.86 Mustafa Akbaş (BB.ERZURUMSPOR)



GOL: Dk.43 Landre (k.k) (BB.ERZURUMSPOR)

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Maçtan dakikalar



- İLK YARI



10uncu dakikada Emircan Altıntaş'ın sol kanattan ortasında topla buluşan Eren Tozlu, Oltan Karakullukçuyu gördü. Oltanın düzeltmek istediği topu Manisa defansı uzaklaştırdı.



12nci dakikada Tabekou'nun yerden kale önüne gönderdiği topu Hasek kornere gönderdi.



16ncı dakikada Hasekin ortasında ceza alanı içindeki Eren Tozlu ve Oltan Karakullukçunun dokunamadığı topu defans uzaklaştırdı.



21inci dakikada Okan Eken sağ kanattan ceza alanına girerken ser vurdu, kaleci Jakub Szumski, Tabekou'dan önce topa sahip oldu.



34üncü dakikada Orhan Ovacıklının düşürülmesiyle kazanılan faul atışını Novikovas kullandı. Novikovas'ın ortasında ceza alanı içinde önce Oltan kafayı vurdu, seken topa Mustafa Akbaş müdahale etmek isterken kaleci Birkan Tetik'e faul yaptı.



39uncu dakikada Novikovas'ın pasıyla ceza alanına giren Orhan Ovacıklı, rakibini geçtikten sonra köşeden sert vurdu, top defans tarafından uzaklaştırdı.



43üncü dakikada Hasekin ortasında Özgür Çekin kaleciye pasına müdahale eden Orhan Ovacıklının dokunuşunda kaleye giden topu çıkarmak isteyen Landre kendi ağlarına gönderdi. 1-0.



45+3üncü dakikada ceza alanında toplu buluşan Orhan Ovacıklının şutunda kaleci Birkan Tetik, gole izin vermedi.



İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



- İKİNCİ YARI



47nci dakikada Haseki çalımla geçen Gakpa, ceza alanına girerken sert vurdu, top kale direği dibinden auta gitti.



52nci dakikada Emircan Altıntaş'ın gönderdiği topa kale önünde dokunan Oltan Karakullukçu, auta gönderdi.



55inci dakikada Novikovas'ın uzun pasıyla buluşan Hasek ceza alanına girdikten sonra sert vurdu kaleci Birkan Tetik, iki hamlede topu yakaladı.



60ncı dakikada Emircan Altıntaş'ın şutuna Taha Şahin eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.



63üncü dakikada saha içinde iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma sonrası Eren Tozlu'nun kullandığı penaltı atışını kaleci Birkan Tetik, son anda uzanarak kornere tokatladı.



67nci dakikada Nino Kouter'in sert şutunda kalece Jakub Szumski kale direği dibinden topu yumruklayarak uzaklaştırdı.



86ncı dakikada Mustafa Akbaş, topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Tarık Güldal'dan gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



89uncu dakikada Gakpa'nın düşürülmesiyle kazanılan faul atışını Erhan Çelenk kullandı. Erhan Çelenk'in kale köşesine giden topu kaleci Jakub Szumski son anda uzanarak çıkardı.



Hakem Tarık Güldal'ın 6 dakika uzattığı maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca BB Erzurumspor, Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

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