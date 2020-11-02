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GeriFutbol BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş PFDK'ya sevk edildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 19:46 | Son Güncelleme:

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş PFDK'ya sevk edildi

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BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada Üneş'in, Fatih Karagümrük mücadelesinde sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.
Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Ayrıca MKE Ankaragücü Kulübü idarecisi Celalettin Alkan'ın Galatasaray maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderildiği ifade edildi.

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş PFDKya sevk edildi

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