Bayern Münih'ten orta sahaya takviye! Nagelsmann'ın eski öğrencisi...

Spor Arena Dış Haber - Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, teknik direktör Julien Nagelsmann'ın eski öğrencisi Marcel Sabitzer'i kadrosuna kattı.

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman basını, Bayern'in Sabitzer transferi için Leipzig'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödediğini yazdı.

İmzanın ardından konuşan Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, "Sabitzer, Bayern'in bir oyuncuda ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Ayrıca takıma alışması çok uzun sürmeyecek çünkü Nagelsmann'ın felsefesine fazlasıyla aşina" dedi.

Sportif Direktör Salihamidzic ise, "Sabitzer'i Bayern'e kazandırdığımız için çok mutluyuz. Marcel çok iyi bir futbolcu, harika bir zihniyete sahip ve fazlasıyla hırslı. Antrenörümüz onu çok iyi tanıyor, liderlik özelliklerini de biliyor. Onu sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Bayern'e transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Sabitzer de, "Çocukken bile Bayern formalarımla gurur duyardım ve her Noel'de yeni bir forma alırdım. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Mümkün olduğunca çok maç kazanmak ve birçok şampiyonluk kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...