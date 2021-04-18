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Futbol
Haber Giriş: 18.04.2021 - 15:22 | Son Güncelleme:

Bayern Münih'ten Hansi Flick açıklaması!

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Bayern Münih'ten Hansi Flick açıklaması!

Bayern Münih, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Hansi Flick hakkında açıklamada bulundu.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'ten Hansi Flick açıklaması geldi. Alman ekibi, Hans Flick'in sözleşmesini feshetmek istediğini yönetime resmi olarak bildirdiğini açıkladı.

Bayern Münih, konu hakkında ''Hansi Flick'in tek taraflı iletişimini onaylamıyoruz. Mainz maçından sonra görüşeceğiz ve bir karar vereceğiz.'' sözlerini kullandı.

Hansi Flick ile yolların Mainz maçından sonra resmi olarak ayrılması ve Flick'in Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesi bekleniyor.

Bayern Münihten Hansi Flick açıklaması

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