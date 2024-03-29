Bayern Münih'te Sacha Boey'dan kötü haber! Thomas Tuchel duyurdu

Haberin Devamı

Galatasaray'dan rekor bir bonservis ücretiyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, yeterli süreyi bulamazken yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle bir süre daha sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Bundesliga Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in Almanya macerası beklediği gibi gitmiyor.

Sacha Boey, Alman ekibinde ilk olarak Bayer Leverkusen maçında sol bek olarak ilk 11'de saha çıkmış ancak yenilen goldeki hatasından dolayı otoritelerden geçer not alamamıştı.

TAKIMA GİREMEDİ

Bayer Leverkusen maçının ardından sakatlanan ve yaklaşık 3 hafta takımdan ayrı kalan Boey, dönüşünün ardından süre bulmakta zorlanırken bir kez daha sakatlandı.

TUCHEL'DEN AÇIKLAMA

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Borussia Dortmund maçı öncesi Sacha Boey'in durumu hakkında bir açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Sakatlığı bulunan isimlerin maçta forma giyemeyeceğini açıklayan Tuchel, "Neuer, Pavlovic, Raphael Guerreiro ve Sacha Boey yarın oynayacağımız Dortmund maçında forma giyemeyecek." ifadelerini kullandı.

2 MAÇA ÇIKABİLDİ

Devre arasında 30 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Alman ekibiyle sadece 2 maça çıkabildi.