Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Bayern Münih'te Nagelsmann ayrılığında dikkat çeken gerçek! Tuchel için ilk yorum...

Güncelleme Tarihi:

#Bayern Münih#Nagelsmann#Tuchel
Bayern Münihte Nagelsmann ayrılığında dikkat çeken gerçek Tuchel için ilk yorum...
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 14:17

Bayern Münih, Julian Nagelsmann ile yolları ayırma kararı alırken yerine Thomac Tuchel'i getirmeye hazırlanıyor. Bu flaş kararların arkasında yatan gerçekler de ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Bundesliga'da Dortmund'un 1 puan gerisinde yer alan Bayern Münih'te kazan kaynıyor.

Bavyera ekibi, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yolları ayırma kararı aldı.

KARARIN SEBEPLERİ BELLİ OLDU

Sky'ın haberine göre; Nagelsmann ile yolları ayırmanın üç ana sebebi var.

Takımın Bundesliga'daki durumu, oyuncuların gelişimlerinde ve performanslarındaki eksiklikler ve ekibi çalışırken Nagelsmann'ın tatilde olmasının, bu ayrılığa yol açtığı belirtiliyor.

Gözden KaçmasınFutbolu bırakan Mesut Özil ilk kez konuştu Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe, Almanya... Uçak kalkınca ağladım...Futbolu bırakan Mesut Özil ilk kez konuştu! Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe, Almanya... 'Uçak kalkınca ağladım...'Haberi görüntüle

TATİLDE HABERLERDEN ÖĞRENDİ

Ayrıca Nagelsmann'ın bu kararı Avusturya'da kayak tatili yaparken basında çıkan haberlerden öğrendiği kaydedildi.

THOMAC TUCHEL İÇİN İLK YORUM

35 yaşındaki teknik adamdan boşalan koltuğa Chelsea ile sezon ortası yollarını ayıran Thomac Tuchel'in geçmesi bekleniyor.

Alman teknik adamla ilgili ilk yorumu yapan Joao Cancelo, "Münih'e döndüğümde Julian Nagelsmann'ı orada bulamayacağımı biliyorum. Kendisine teşekkür etmek istiyorum çünkü beni transfer etmek isteyen o ve ekibiydi. Thomas TUCHEL ise Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetmeme sebep olmuştu. Umarım bu yıl kazanmamı sağlar." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayern Münih#Nagelsmann#Tuchel

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba?

#BSF
Akrep Kızın kimliği 30 yılın ardından belli oldu Polis iki önemli soruya cevap arıyor... Katili onu iyi tanıyan biriydi

Akrep Kız'ın kimliği 30 yılın ardından belli oldu! Polis iki önemli soruya cevap arıyor... 'Katili onu iyi tanıyan biriydi'

#ABD
200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü Beethovenın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü! Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

#Ludwig Van Beethoven