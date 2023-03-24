Bayern Münih'te Nagelsmann ayrılığında dikkat çeken gerçek! Tuchel için ilk yorum...

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Bundesliga'da Dortmund'un 1 puan gerisinde yer alan Bayern Münih'te kazan kaynıyor.

Bavyera ekibi, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yolları ayırma kararı aldı.

KARARIN SEBEPLERİ BELLİ OLDU

Sky'ın haberine göre; Nagelsmann ile yolları ayırmanın üç ana sebebi var.

Takımın Bundesliga'daki durumu, oyuncuların gelişimlerinde ve performanslarındaki eksiklikler ve ekibi çalışırken Nagelsmann'ın tatilde olmasının, bu ayrılığa yol açtığı belirtiliyor.

TATİLDE HABERLERDEN ÖĞRENDİ

Ayrıca Nagelsmann'ın bu kararı Avusturya'da kayak tatili yaparken basında çıkan haberlerden öğrendiği kaydedildi.

THOMAC TUCHEL İÇİN İLK YORUM

35 yaşındaki teknik adamdan boşalan koltuğa Chelsea ile sezon ortası yollarını ayıran Thomac Tuchel'in geçmesi bekleniyor.

Alman teknik adamla ilgili ilk yorumu yapan Joao Cancelo, "Münih'e döndüğümde Julian Nagelsmann'ı orada bulamayacağımı biliyorum. Kendisine teşekkür etmek istiyorum çünkü beni transfer etmek isteyen o ve ekibiydi. Thomas TUCHEL ise Şampiyonlar Ligi finalinde kaybetmeme sebep olmuştu. Umarım bu yıl kazanmamı sağlar." ifadelerini kullandı.

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