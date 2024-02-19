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Bayern Münih'te kriz büyüyor! Hocasıyla tartıştı, üzerine yürüdü

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#Bayern Münih#Thomaas Tuchel#Joshua Kimmich
Bayern Münihte kriz büyüyor Hocasıyla tartıştı, üzerine yürüdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 20:25

Bundesliga'da art arda kötü sonuçlar alan Bayern Münih'te yıldız futbolcunun Bochum'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından Yardımcı Antrenör Zsolt Löw ile tartışma yaşadığı ve üzerine yürüdüğü ileri sürüldü.

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Bayern Münih'te son dönemde sular durulmuyor.  Bayer Leverkusen, Lazio ve Bochum ile oynadığı maçlardan mağlubiyetle ayrılan Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel'in geleceği tartışılırken, Almanya'dan takımla ilgili flaş bir iddia geldi.

Sporx'in Alman basınından aktardığı habere göre; Joshua Kimmich, Bochum ile oynanan ve 3-2 kaybedilen karşılaşmanın ardından takımın yardımcı antrenörü Zsolt Löw ile tartışma yaşadı ve Löw'ün üzerine yürüdü.

"NELER OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Takımın teknik direktörü Thomas Tuchel'in ise bu olayı küçümsediği belirtildi. Alman teknik adam, söz konusu olay için, "Neler olduğunu biliyorum. Bu kamuoyuna açıklanmak için bir şey değil, soyunma odasındayız. Bu duygusal bir durum" sözlerini kullandı.

Bayern Münihte kriz büyüyor Hocasıyla tartıştı, üzerine yürüdü

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LEVERKUSEN MAÇININ ETKİSİ!

Bayern Münih'in kaptanı Joshua Kimmich'in, ligde Bayer Leverkusen'e karşı oynanan maçta yedek kalmasının da Alman futbolcunun sinirlerinin gerilmesine neden olduğu öne sürüldü. Sakatlığı sonrası Leverkusen maçına yetişmek için çok çalışan deneyimli oyuncunun, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması sonrası bir hayli sinirlendiği kaydedildi.

NAGELSMANN - TUCHEL FARKI

Bayern Münih'te bir önceki teknik direktör Julian Nagelsmann döneminde saha içindeki önemli isimlerden biri olan Kimmich'in, son dönemde bu özelliğini kaybettiği aktarıldı. 29 yaşındaki futbolcunun yaz aylarında takımdan ayrılma düşüncesinin de bu nedenle olduğu öne sürüldü.

Bayern Münihte kriz büyüyor Hocasıyla tartıştı, üzerine yürüdü

HAYAL KIRIKLIĞINI GÖSTERİYOR

Kimmich'in, Bochum maçının ardından yaşadığı patlamanın takımdaki kötü sonuçlar ve kişisel durumu nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını gösterdiği ifade edildi.

Bayern Münih'te bu sezon 26 maçta süre bulan Joshua Kimmich, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

SON 3 MAÇTA MAĞLUBİYET

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Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen ve Bochum ile oynadığı maçlardan mağlubiyetle ayrılan Bayern Münih, lider Leverkusen'in 8 puan gerisine düştü.

Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ise Lazio'ya deplasmanda 1-0 kaybetti.

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#Bayern Münih#Thomaas Tuchel#Joshua Kimmich

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