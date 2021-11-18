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Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'inden eşinden transfere ret!

#Bayern Münih#Müller#Van Gaal
Bayern Münihin yıldızı Thomas Müllerinden eşinden transfere ret

Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller'in, 2015 yılında Manchester United'a transferinin son anda iptal olduğu ortaya çıktı.

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Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Thomas Müller için çarpıcı bir transfer itirafı geldi.

Manchester United'ın eski teknik direktörü Van Gaal, bir dönem Müller'i transferi etmeye çok yakın olduklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam 2015 yılında yapılan görüşmelerin ardından yıldız futbolcunun eşi Lisa Müller'in imzaya engel olduğunu açıkladı.

İNGİLTERE'DE YAŞAMAK İSTEMEDİ

İddialara göre transfer için Bayern'e 100 milyon euro, Müller'e ise senelik 20 milyon euro kazandıracak transfer, Müller'in eşinin İngiltere'de yaşamak istememesi sebebi ile gerçekleşmedi

2010-2012 yılları arasında Bayern Münih'te Van Gaal ile birlikte çalışan Alman oyuncu, Bavyera ekibiyle tam 599 maça çıktı ve 220 gol atıp 230 da asist yaptı.

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#Bayern Münih#Müller#Van Gaal

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