Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Thomas Tuchel oldu

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Bayern Münih, Julian Nagelsmann ile yolların ayrıldığını ve yerine Thomas Tuchel'in takımın başına getirildiğini açıkladı.

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, kulübün CEO'su Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic ve başkan Herbert Heiner ile yapılan görüşmelerin ardından Nagelsmann ile yolların ayrılmasına karar verildiği duyuruldu.

Alman devi, Nagelsmann sonrası göreve Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı. Tuchel ile 2025'e kadar sözleşme imzalanacağı ve Alman teknik adamın pazartesi göreve başlayacağı ifade edildi.

Nagelsmann, Bayern Münih'in başında çıktığı 84 maçta, 60 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.