Bayern Münih Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Bayern Münih, 2014/15’ten bu yana Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez ilk ayağını kaybettiği bir eleme turunu kazanmak istiyor. Alman ekibi, Porto ile karşılaştığı eşleşmeden bu yana ilk ayağını kaybettiği beş eleme turunda da turnuvaya veda etti ve bu mağlubiyetlerin dördü İspanyol rakipler karşısında geldi. 2020/21 Şampiyonlar Ligi’nin çeyrek finalinde PSG’ye elenen Bayern Münih, üst üste iki sezonda turnuvaya bu aşamada veda etme tehlikesiyle karşı karşıya. Alman temsilcisi, turnuvada oynadığı daha önceki dokuz çeyrek final eşleşmesinin sadece birinde tur atlayamamıştı.

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, Şampiyonlar Ligi kariyerinde ilk kez yarı finale kalmak istiyor. Eleme turlarında ilk ayağını kazandığı tek eşleşmeye 2016/17 sezonunda PSG’nin başında çıkan Emery, takımının turnuva tarihinde ilk karşılaşmayı 4+ farkla kazandıktan sonra elenen ilk ekip olmasını engelleyememişti.

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Bu eşlşemenin ilk maçında kalesini gole kapatan Villarreal, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern karşısında Şubat 2019’dan bu yana bunu başaran ilk takım oldu. Bayern, 2013/14 yarı finalinden bu yana turnuvada iki maçlık suskunluk yaşamadı. Villarreal ile oynadığı ilk maçta çektiği 22 şutun sadece dördünde kaleyi bulan Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta 20+ şut çeken takımlar arasında en düşük sayıda kalan ekip oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde iki kez hat-trick yapan Robert Lewandowski, bu iki karşılaşmayı da iç sahada oynadı. Turnuva tarihinde bir sezonda daha yüksek sayıya ulaşan tek oyuncu Cristiano Ronaldo. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde altı gol atan Arnaut Danjuma, çeyrek finalde boy gösteren sadece üç oyuncudan daha düşük sayıda kaldı. Danjuma, 2004/05 sezonundan bu yana turnuvada en yüksek sayıya ulaşan Hollandalı oyuncu oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla toplam 12 gole katkı veren Leroy Sane, Opta’nın detaylı analize başladığı 2003/04 sezonundan bu yana turnuvada en yüksek sayıya ulaşan iki Alman oyuncudan biri konumunda.

BAYERN MÜNİH VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Bayern Münih Villarreal maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.