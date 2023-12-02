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Bayern Münih - Union Berlin maçına kar engeli

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#Bundesliga#Bayern Münih#Union Berlin
Bayern Münih - Union Berlin maçına kar engeli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 13:43

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih-Union Berlin karşılaşması, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'in ligde oynayacağı karşılaşma, Münih kentindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendiği açıklandı. Bundesliga'da 32 puanla 2. sırada bulunan Bayern, 13. haftada Union Berlin ile karşılaşacaktı, TSİ 17.30'da başlaması planlanan mücadele ile ilgili kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Münih kentindeki yoğun kar yağışı sonrası Allianz Arena'da sahanın öğleden sonra temizlenecek duruma getirilmesi mümkün olsa bile güvenlik riskleri ve şehrin trafik durumu nedeniyle maçın oynanmaması kararlaştırıldı. Öte yandan şehirde çok sayıda otobüs ve tren seferlerinin de iptal edildiği, cadde ve otoyolların tamamen kapatıldığı açıklandı.

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#Bundesliga#Bayern Münih#Union Berlin

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