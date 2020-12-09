Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 maçı kazanamayan Lokomotiv Moskova, son galibiyetini Alman ekibi Bayer Leverkusen deplasmanında aldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Bayern Münih, bu turnuvada Hansi Flick yönetiminde çıktığı 13. karşılaşmada ilk kez bir rakibini mağlup edememiş oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iki deplasman maçından da beraberlikle dönen Lokomotiv Moskova, turnuva tarihinde ilk kez dış saha karşılaşmalarını yenilgisiz kapatmayı hedefliyor.

Bayern Münih geçen sezonun ardından bir kez daha Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı tüm iç saha maçlarını kazanmak için sahaya çıkıyor. Alman ekibi, evinde oynadığı son 20 grup maçının 19'undan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı dört Şampiyonlar Ligi maçında beş gole doğrudan katkı sağlayan Kingsley Coman, daha fazla gol katkısını sadece 2015/16 sezonunda yapmıştı.

Bu sezon Lokomotiv Moskova'nın Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği beş golün üçüne imza atan oyuncu olan Anton Miranchuk, aynı zamanda Rus ekibi adına en fazla şut çeken ve şut pası veren isim konumunda.

Bayern Münih, Hansi Flick göreve geldikten sonra Şampiyonlar Ligi'nin en fazla gol atan takımı durumunda. Aynı zamanda bu süreçte en fazla oyuncusu fileleri havalandıran iki ekipten biri de Bayern.

Bayern Münih Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Bayern Münih Lokomotiv Moskova maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak.. Mücadele beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak..