Bayern Münih, Kopenhag'ı da devirip kayıpsız devam etti

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının ikinci haftası başladı.

Galatasaray'ın yer aldığı grubun diğer maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag sahasında Alman devi Bayern Münih'i ağırladı.

Bayern Münih geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih'in galibiyet gollerini 67'de Musiala ve 83'te Mathys Tel attı.

Kopenhag'ın tek golü ise 55'te Lareger'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçta Kopenhag, temsilcimiz Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı. Bayern Münih ise Manchester United’ı 4-3 yenmişti.

BAYERN İLE İLK KARŞILAŞMA

Kopenhag ve Bayern Münih takımları, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaştı.

Daha önce Alman temsilcileri ile 12 resmi maça çıkan Kopenhag hiçbir mücadeleyi kazanamadı.

Bu maçlarda 8 kez mağlup olan Danimarka temsilcisi, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.