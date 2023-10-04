×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bayern Münih, Kopenhag'ı da devirip kayıpsız devam etti

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Bayern Münih#Kopenhag
Bayern Münih, Kopenhagı da devirip kayıpsız devam etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 00:06

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın diğer rakipleri karşılaştı. Bayern Münih, geriden gelerek Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının ikinci haftası başladı.

Galatasaray'ın yer aldığı grubun diğer maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag sahasında Alman devi Bayern Münih'i ağırladı.

Bayern Münih geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih'in galibiyet gollerini 67'de Musiala ve 83'te Mathys Tel attı.

Kopenhag'ın tek golü ise 55'te Lareger'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçta Kopenhag, temsilcimiz Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı. Bayern Münih ise Manchester United’ı 4-3 yenmişti.

BAYERN İLE İLK KARŞILAŞMA

Kopenhag ve Bayern Münih takımları, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaştı.

Daha önce Alman temsilcileri ile 12 resmi maça çıkan Kopenhag hiçbir mücadeleyi kazanamadı.

Bu maçlarda 8 kez mağlup olan Danimarka temsilcisi, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Bayern Münih#Kopenhag

BAKMADAN GEÇME!