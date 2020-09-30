Bayern Münih Borussia Dortmund Süper Kupa maçı saat kaçta hangi kanalda? Bayern Münih Borussia Dortmund maçında şifresiz yayın sürprizi

Bayern Münih Borussia Dortmund Süper Kupa maçı ile Almanya Ligi'nin iki güçlü ekibi kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan karşılaşmalar Bayern Münih'in galibiyetleri ile sonuçlandı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Spor severlere maç öncesi şifresiz canlı yayın sürprizi geldi.. Peki Bayern Münih Borussia Dortmund Süper Kupa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, maça dair detaylar.

Bayern Münih Borussia Dortmund Süper Kupa maçı ile heyecan seviyesi yüksek bir mücadele bu akşam sahne alacak. Karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikler bulunurken, iki takımın son oynadığı karşılaşmalar çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Ligde oynanan son maçı Bayern Münih 1-0 kazanmıştı. Bundesliga'nın 11. hafta mücadelesinde ise Bayern Münih rakibini sahasında 4-0'lık skorla mağlup etmişti.. İki takımın arasında oynanan son 5 karşılaşmanın 3'ünü Bayern Münih kazanırken, ikisini de Borussia Dortmund kazandı. Son 5 karşılaşmada beraberlik çıkmadı.

Bayern Münih Borussia Dortmund Süper Kupa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bayern Münih Borussia Dortmund Süper Kupa maçı bu akşam saat 21:30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Kanal D'den canlı olarak yayınlanacak.