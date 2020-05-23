Bayern Münih 5-2 Eintracht Frankfurt
Bayern Münih, Bundesliga'da 27. hafta maçında Eintracht Frankfurt'u 5-2 mağlup etti. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Goretzka, 41. dakikada Müller, 46. dakikada Lewandowski, 61. dakikada Davies ve 74. dakikada Hinteregger kendi kalesine attı. Eintracht Frankfurt'un golleri ise 52 ve 55. dakikada Hinterregger'den geldi.
Bayern Münih, Bundesliga’nın 27. haftasında Allianz Arena’da Eintracht Frankfurt’u konuk etti.
Bavyera ekibi ilk yarıyı 17. dakikada Leon Goretzka ve 41. dakikada Thomas Müller’in golleriyle 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 46. dakikada Robert Lewandowski ile durumu 3-0 yaptı. Eintracht Frankfurt 52 ve 55. dakikada Martin Hinteregger ile üst üste bulduğu 2 golle skoru 3-2’ye getirdi. 61. dakikada Alphonso Davies’in topu ağlara göndermesiyle durumu 4-2 yapan Bayern Münih, 74. dakikada Hinteregger’in topu kendi kalesine göndermesiyle bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.
Bayern Münih puanını 61’e çıkararak liderliğini sürdürdü. Son 5 maçta galibiyet alamayan Eintracht Frankfurt'un ise 28 puanı bulunuyor. Karşılaşma öncesinde, bu hafta oynanan diğer müsabakalarda olduğu gibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
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