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Bayern, Goretzka’nın sözleşmesini uzattı! 2026'ya kadar...

#Bundesliga#Bayern#Goretzka
Bayern, Goretzka’nın sözleşmesini uzattı 2026ya kadar...

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Alman milli futbolcu Leon Geretzka’nın sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını duyurdu.

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Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki Goretzka’nın 2022’ye kadar süren sözleşmesi önceden 2026’ya kadar uzatıldı.

Tecrübeli futbolcu, Bayern Münih ile son 3 yılda kazanılacak her şeyi kazandıklarını belirterek, “Ancak şampiyonlukları kazanmaktan daha güzel olan bu başarıları teyit etmek ve tekrarlamaktır." dedi.

Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn da, Bayern Münih’in gelişmesi için en iyi oyuncuların kulüpte uzun bir süre kalmalarının önemli olduğunu belirterek, "Kulübün başarılı olması için sürekli motive olmuş oyunculara ihtiyacımız var. Leon Goretzka'ya motivasyon hakkında bir şey söylenmesine gerek yok. Goretzka her zaman kendini geliştirmek istiyor ve Bayern Münih’te bir dönemi şekillendirme isteğine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

2018’de Schalke 04’den Bayern Münih’e transfer edilen Goretzka, Bavyera kulübüyle 3 lig şampiyonluğu, 2 kez Almanya Kupasını ve 2020’de UEFA Şampiyonlar Ligi Kupasını kazandı.

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Goretzka, Bayern Münih formasıyla 118 maçta 25 gol kaydetti. 

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#Bundesliga#Bayern#Goretzka