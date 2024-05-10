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Bayer Leverkusen yenilmiyor! Xabi Alonso ve öğrencileri 59 yıllık rekoru kırdı

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#Bayer Leverkusen#UEFA Avrupa Ligi#Leverkusen - Roma
Bayer Leverkusen yenilmiyor Xabi Alonso ve öğrencileri 59 yıllık rekoru kırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 08:13

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Roma'yı konuk eden Bayer Leverkusen, 2-0'dan geri dönüp maçı 2-2'ye getirdi ve final biletini aldı. Namağlup unvanını koruyan Xabi Alonso'nun takımı 59 yıllık rekoru kırarak tarihe geçti. Sezonu 3 kupayla tamamlama şansı olan Leverkusen'in duraklama dakikalarında gol bulduğu maç sayısı ise dikkat çekti.

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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. 1-1'in rövanşında Marsilya'yı evinde 3-0 mağlup eden Atalanta, tarihinin ilk Avrupa finaline adını yazdırdı. İtalyan ekibin gollerini 30. dakikada Lookman, 52. dakikada Ruggeri ve 90'da Bilal Toure attı.

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LEVERKUSEN 2-0'DAN DÖNDÜ, BİLETİ ALDI

Yarı finalin diğer ayağında ise Bayer Leverkusen ile Roma karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Bayer Leverkusen, evinde 2-0 geriye düştü. Roma'nın gollerini 43 ve 66'da penaltıdan Paredes attı. 82. dakikada Mancini'nn kendi kalesine attığı golle avantajlı skoru yakalayan Leverkusen, 90+7'de Stanisic'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

59 YILLIK REKORU KIRDI

Bu sezon hiç maç kaybetmeyen Bayer Leverkusen, Roma maçıyla birlikte yenilmezlik serisini 49 maça çıkardı ve Benfica'nın Aralık 1963 - Şubat 1965 arasındaki rekorunu kırarak Avrupa'da en uzun yenilmezlik serisine imza attı.

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Bayer Leverkusen yenilmiyor Xabi Alonso ve öğrencileri 59 yıllık rekoru kırdı

DURAKLAMA DAKİKALARINDA TAM 17 GOL

Xabi Alonso'nun öğrencileri bu sezon duraklama dakikalarında inanılmaz gollere imza attı. Leverkusen, tam 17 kez 90. dakika ve sonrasında gol atıp maçları kazandı ya da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bayer Leverkusen'in duraklamalarda gol attığı maçlar ve gol dakikaları şu şekilde:

90' vs Ottensen
90' vs Bremen
90+1' vs Leipzig
90+1' vs Stuttgart
90+1' vs Hoffenheim
90+1' vs West Ham
90+2' vs Sandhausen
90+2' vs Karabağ
90+3' vs Karabağ
90+4' vs Bayern
90+4' vs Karabağ
90+4' vs Augsburg
90+5' vs Bayern
90+7' vs Karabağ
90+7' vs Dortmund
90+7' vs Stuttgart
90+7' vs Roma

KUSURSUZ ÜÇLEMEYE 4 MAÇ KALDI

Almanya Bundesliga'da tarihinin ilk şampiyonluğuna bitime haftalar kala uzanan Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra Almanya Kupası'nda da final oynayacak.

Alonso ve öğrencileri yenilgisiz üçleme yapma fırsatına sahip. Bayer Leverkusen ligde Bochum ve Augsburg ile karşılaşacak. Daha sonra Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi finali, Kaiserslautern ile de Almanya Kupası finali oynayacak.

 

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#Bayer Leverkusen#UEFA Avrupa Ligi#Leverkusen - Roma

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