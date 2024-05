Bayer Leverkusen yenilmiyor! Xabi Alonso ve öğrencileri 59 yıllık rekoru kırdı

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. 1-1'in rövanşında Marsilya'yı evinde 3-0 mağlup eden Atalanta, tarihinin ilk Avrupa finaline adını yazdırdı. İtalyan ekibin gollerini 30. dakikada Lookman, 52. dakikada Ruggeri ve 90'da Bilal Toure attı.

LEVERKUSEN 2-0'DAN DÖNDÜ, BİLETİ ALDI

Yarı finalin diğer ayağında ise Bayer Leverkusen ile Roma karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Bayer Leverkusen, evinde 2-0 geriye düştü. Roma'nın gollerini 43 ve 66'da penaltıdan Paredes attı. 82. dakikada Mancini'nn kendi kalesine attığı golle avantajlı skoru yakalayan Leverkusen, 90+7'de Stanisic'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

59 YILLIK REKORU KIRDI

Bu sezon hiç maç kaybetmeyen Bayer Leverkusen, Roma maçıyla birlikte yenilmezlik serisini 49 maça çıkardı ve Benfica'nın Aralık 1963 - Şubat 1965 arasındaki rekorunu kırarak Avrupa'da en uzun yenilmezlik serisine imza attı.

Haberin Devamı

DURAKLAMA DAKİKALARINDA TAM 17 GOL

Xabi Alonso'nun öğrencileri bu sezon duraklama dakikalarında inanılmaz gollere imza attı. Leverkusen, tam 17 kez 90. dakika ve sonrasında gol atıp maçları kazandı ya da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bayer Leverkusen'in duraklamalarda gol attığı maçlar ve gol dakikaları şu şekilde:

90' vs Ottensen

90' vs Bremen

90+1' vs Leipzig

90+1' vs Stuttgart

90+1' vs Hoffenheim

90+1' vs West Ham

90+2' vs Sandhausen

90+2' vs Karabağ

90+3' vs Karabağ

90+4' vs Bayern

90+4' vs Karabağ

90+4' vs Augsburg

90+5' vs Bayern

90+7' vs Karabağ

90+7' vs Dortmund

90+7' vs Stuttgart

90+7' vs Roma

KUSURSUZ ÜÇLEMEYE 4 MAÇ KALDI

Almanya Bundesliga'da tarihinin ilk şampiyonluğuna bitime haftalar kala uzanan Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra Almanya Kupası'nda da final oynayacak.

Alonso ve öğrencileri yenilgisiz üçleme yapma fırsatına sahip. Bayer Leverkusen ligde Bochum ve Augsburg ile karşılaşacak. Daha sonra Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi finali, Kaiserslautern ile de Almanya Kupası finali oynayacak.

Haberin Devamı