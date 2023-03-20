Haberin Devamı

Almanya Bundesliga 25. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan mücadelede Bayern Münih, rakibine 2-1 mağlup olarak liderliği kaptırdı.

Konuk takım Bayern Münih, mücadelenin 22. dakikasında Joshua Kimmich'in golüyle öne geçti. Müsabakanın 55. dakikasında Exequiel Palacios'un penaltısıyla beraberliği sağlayan Bayer Leverkusen, 73. dakikada yine Arjantinli oyuncunun bir kez daha penaltıdan bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Alınan bu sonucun ardından 52 puanda kalan Bayern, liderliği 53 puanı bulunan Borussia Dortmund'a kaptırdı. Bayer Leverkusen ise 37 puanla 8. sırada yer aldı.

Haberin Devamı

YEŞİL SAHALARDA ENDER GÖRÜLECEK ANLAR

Bayer Leverkusen'in Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek Bundesliga liderini değiştirdiği mücadeleye damga vuran olaylar ikinc yarıda yaşandı. Amine Adli'nin gördüğü kartlar ve sonrasında değişen kararlar filmleri aratmadı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Pavard'ın müdahalesi sonrası ceza sahası içinde yerde kalan Amine Adli'ye hakem Tobias Stieler, aldatmaya yönelik hareketten dolayı sarı kart çıkarttı. Adli bu karara inanamadı ve öfkesine hakim olamayarak müdahale sonrası ayağından çıkan kramponunu yere fırlattı.

Bu anlardan birkaç saniye sonra VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Tobias Stieler pozisyonu izledi ve penaltıya hükmederek Amine Adli'nin sarı kartını iptal etti. Kazanılan penaltıyı Exequiel Palacios gole çevirdi ve beraberliği sağladı.

15 DAKİKA SONRA DEJAVU YAŞANDI

Bay Arena'da yalnızca 15 dakika sonra yine aynı şeyler yaşandı. Kronometreler 70. dakikayı gösterdiğinde Amine Adli yine rakip oyuncunun müdahalesiyle ceza sahası içinde yer kaldı. Hakem Tobias Stieler, bir kez daha kendisini aldatmaya yönelik harekette bulunduğu gerekçesiyle Amine Adli'ye sarı kart gösterdi.

Haberin Devamı

22 yaşındaki futbolcu bu karar gülerek karşılık verirken VAR yeniden hakem Tobias Stieler'i uyardı ve pozisyonu izlemeye davet etti. Alman hakem, pozisyonu VAR monitöründe tekrar izledikten sonra yine penaltıya hükmetti ve yine sarı kartını iptal etti. Kazanılan penaltıda tekrar sahneye çıkan Arjantinli Palacios'un attığı golle skor 2-1'e geldi ve bu gol, mücalenin skorunu belirledi.

KARŞILIKLI GÜLÜŞTÜLER

Amine Adli'ye iki kez kendisini aldatmaya yönelik hareketten sarı kart veren ve iki kartını da iptal ederek penaltıya hükmeden Tobias Stieler, genç futbolcudan özür diledi. Her iki karar sonrasında gülüşen ikilini görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Haberin Devamı

TOBIAS STIELER: ADLİ BANA FORMA SÖZÜ VERDİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan hakem Tobias Stieler, VAR sistemine teşekkür ederen Amine Adli'nin kendisine forma sözü verdiğini söyledi.

Stieler, "Bugün, video hakemle mükemmel işbirliğinin en iyi örneğiydi. Bugün VAR hem benim cankurtaranım ve hem de oyunun cankurtaranı oldu. Sahada iki kez hatalı karar verdim. Büyük destekleri için den Köln'deki VAR merkezine iki kez teşekkür ederim. Her iki takım da mutluydu çünkü doğru kararlar verildi. Amine Adli ile maç bittikten sonra sarıldık ve bana forma sözü verdi." dedi.