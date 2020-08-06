Bayer Leverkusen 1-0 Rangers
Bayer Leverkusen, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Rangers'ı rövanşta da 1-0'lık skorla geçti ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayer Leverkusen ile Rangers kozlarını paylaştı.
İlk maçı 3-1 kazanan Leverkusen, rövanşı 51. dakikada Diaby'nin golüyle kazandı ve Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Alman ekibi, çeyrek finalde Inter ile karşılaşacak.
İLK 11'LER
Leverkusen XI: Hradecky; L. Bender, Tapsoba, S.Bender, Sinkgraven; Palacios, Aranguiz; Diaby, Havertz, Wirtz; Volland.
Rangers XI: McGregor; Tavernier, Goldson, Helander, Barisic; Jack, Aribo, Barker; Davis, Kent, Morelos
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