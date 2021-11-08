BAXI Manresa-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçtan bilgiler

Pınar Karşıyaka 9 Kasım Salı günü İspanya'da BAXI Manresa ile karşılaşacak. BAXI Manresa'nın namağlup lider durumda olduğu grupta, Pınar Karşıyaka 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor. İşte, BAXI Manresa-Pınar Karşıyaka maçından bilgiler...
BAXI Manresa ile Pınar Karşıyaka arasındaki müsabaka, Manresa'daki Nou Congost Spor Salonu'nda TSİ 23.00'de başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
Avrupa kupalarında 242. maçına çıkacak olan İzmir temsilcisi, 241 karşılaşmada 131 galibiyet, 108 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
Yeşil-kırmızılı ekip, 19 bin 197 sayı atarken, potasında 18 bin 604 sayı gördü.