Battlefield 2042 yeni nesil yükseltmesi için yeni oyun alınması gerekmeyecek

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Electronic Arts, PS5 ve Xbox Series X/S için Battlefield 2042'nin dijital standart sürümünü oyunun son nesil sürümünü de içerecek şekilde yükseltti.

Oyunculara hem PS4 hem de PS5'te ya da Xbox One ve Xbox Series X/S'de Battlefield 2042'ye dijital erişim sunan "Cross-Gen Bundle" özelliği, daha önce sadece oyunun daha pahalı Gold ve Ultimate sürümleri için geçerliydi.

EA konuyla ilgili şunları söyledi: “Mümkün olduğu kadar çok Battlefield hayranının yeni konsollarını aldıkları ilk günden itibaren bizimle bir yolculuğa başlamasını istiyoruz. Oyunculara, bu tatil sezonunda veya sonrasında yeni nesil bir konsol alırlarsa, var olan Battlefield ilerlemelerinin kaldığı yerden devam edeceği konusunda müjde vermek istiyoruz.”

Battlefield 2042’nin fiyatı Xbox One için 59.99 dolar ve PlayStation 4 için 69.99 dolar. Oyuna hâlihazırda sahip olan yeni nesil konsol kullanıcıları oyunun yeni versiyonunu aynı fiyatı ödemek zorunda kalmadan alabilecek. Oyuncular sadece 10 dolar fark alarak oyunlarını yükseltebilecek.

Battlefield 2042 açık beta sürümü, Çarşamba günü erken erişime açılmadan önce PC ve konsollarda ön yüklemeye açık.