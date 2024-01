Batshuayi'den transfer cevabı: Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin 6-0'lık Adanaspor galibiyetinde 4 gol atan Batshuayi, 1 gol ve 1 asistle oynayan Lincoln Henrique ve kaleyi koruyan İrfan Can Eğribayat maçı değerlendirdi.

BATSHUAYI: TRANSFERİ HERKES KONUŞUYOR AMA BEN FENERBAHÇE'DE ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM

Aldığımız sonuçtan dolayı mutluyum. Güzel bir oyun ortaya koyduk. Süre alamayan oyuncular açısından da iyiydi. Kendimden çok bahsetmek istemiyorum. Bugün Lincoln'le ilgili konuşmak istiyorum. Bugün gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Onun adına gururluyum. Harika bir oyuncu kendisi.

Açıkçası rekabet çok önemli bir şey. Rekabetle çok daha iyi bir noktaya gelirsiniz. Herkes bu takımda 11'de başlayabilir, çok kaliteli oyuncular var.

Transfer dedikodularıyla ilgili çok fazla insan konuşuyor ama ben Fenerbahçe'ye konsantreyim. Hocam ve takım arkadaşlarım da bana güveniyor. Her zaman işimi yapmaya çalışıyorum. Bu takımla kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak istiyorum.



LINCOLN HENRIQUE: GOLÜMÜ TAKIM ARKADAŞLARIMA VE AİLEME HEDİYE EDİYORUM

Benim için çok özel, önemli bir akşamdı. Zor bir sakatlık yaşadım. Çok çalıştım, şükürler olsun bugün tekrar sahalara döndüm. Benim için çok güzel bir histi. Hocama da verdiği fırsattan dolayı teşekkür ederim. Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz. Takım arkadaşlarımın desteği çok önemliydi. Herkes bana çok yardımcı oldu. Dolayısıyla bu golü hem onlara hem aileme armağan ediyorum. Şimdi önümüze bakıyoruz çünkü uzun bir yolumuz var.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT: HER MEVKİDE 2-3 KALİTELİ OYUNCU VAR

Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bu akşam da taraftarlarımıza güzel bir görsel şölen sunduk. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Ona odaklanmış durumdayız. Lig maçlarına şimdi biraz daha önem vermemiz gerekiyor şimdi. İnşallah seriyi devam ettiririz ve puan farkını açıp sezon sonunda mutlu sona ulaşırız. Geçen sene de böyleydi ilk maçlarda. Güzel bir aile ortamımız var. İsmail Hoca herkese aynı şekilde yaklaşmaya çalışıyor. Bence bir diğer avantaj da her mevkide oynayabilecek 2-3 kaliteli oyuncu var. O yüzden her maçı kazanmaya çıkıyoruz, çok şükür kazanıyoruz.