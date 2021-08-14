Batshuayi ve N'Koudou transfer ateşini yaktı! Telefonla görüştüler
Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu N'Koudou ve Batshuayi'nin paylaşımları, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transferini açıkladığı Batshuayi, eski takım arkadaşı Nkoudou ile telefonda görüşürken sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.
Rizespor maçı sonrasında sosyal medyadan bir paylaşım yapan N'Koudou, "Batshuayi'yi arıyorum" yazarken Belçikalı oyuncu da "N'Koudou arıyor" ifadelerini kullandı.
Fransız oyuncu, Batshuayi ile yaptığı telefon görüşmesinin ekran görüntüsünü paylaşırken "Agent Nkoudou" yazdı.
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