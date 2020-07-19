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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 19.07.2020 - 15:49,Son Güncelleme:

Baskonia, Khadeen Carrington'u transfer etti

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Baskonia, Khadeen Carrington'u transfer etti
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İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz Basketbol Takımı, Khadeen Carrington'ı renklerine bağladı.

İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, oyun kurucu ve şutör guard mevkilerinde oynayabilen 24 yaşındaki basketbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Almanya'da ligi ikinci sırada tamamlayan Ludwigsburg takımında forma giyen Carrington, geçen sezon 21 maçta 17,2 sayı, 4 ribaunt ve 3,3 asist ortalamasıyla oynadı.

Carrington, yeni takımıyla kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi heyecanı yaşayacak.

Baskonia, Khadeen Carringtonu transfer etti

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