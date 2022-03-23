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Baskonia Fenerbahçe Beko THY EuroLeague maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

#THY Euroleague#Fenerbahçe Beko#Baskonia
Baskonia Fenerbahçe Beko THY EuroLeague maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi

Bakonia Fenerbahçe Beko mücadelesi ile iki ekip EuroLeague 31. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyorlar. Sarı-lacivertliler, bu mücadelenin ardından 24 Mart Perşembe günü Barcelona’ya geçecek ve 25 Mart Cuma günü TSİ 23.00’da Barcelona’ya konuk olacak. Peki Baskonia Fenerbahçe Beko THY EuroLeague maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

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Fenerbahçe Beko'da, EuroLeague’deki son maçına 3 Mart tarihinde çıktı ve Sinan Erdem Spor Salonu’nda konuk olduğu Anadolu Efes’e 84-79 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko’da Dyshawn Pierre 19, Achille Polonara 15 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko'da, son lig karşılaşmasında 19 Mart Cumartesi günü Beşiktaş Icrypex’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı. Fenerbahçe Beko, maçı 90-81 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 24, Şehmus Hazer 18 sayı üretti. Tedavi süreçleri devam eden Ahmet Düverioğlu ve Tarık Biberovic, Baskonia ve Barcelona maçlarının kafilesinde yer almayacak.

Baskonia Fenerbahçe Beko THY EuroLeague maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 31. hafta maçında İspanya temsilcisi Bitci Baskonia’ya konuk oluyor. 23 Mart Çarşamba günü TSİ 22.30’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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#THY Euroleague#Fenerbahçe Beko#Baskonia

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