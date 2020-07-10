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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 14:26,Son Güncelleme:

Baskonia, Alec Peters'ı kadrosuna kattı!

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Baskonia, Alec Peters'ı kadrosuna kattı!
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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Baskonia Basketbol Takımı, Anadolu Efes'ten ayrılan ABD'li oyuncu Alec Peters'ı kadrosuna kattı.

Baskonia Kulübü, uzun forvet pozisyonunda görev alan 25 yaşındaki Peters ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Peters, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon Anadolu Efes ile çıktığı 27 maçta 4,2 sayı ve 2,1 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

Ligde ise 11 müsabakada lacivert-beyazlı formayı giyen 2,06 metre boyundaki ABD'li basketbolcu, 11,3 sayı, 4,9 ribaunt ve 1,8 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

 

Baskonia, Alec Petersı kadrosuna kattı

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