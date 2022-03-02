Basketbolda yeni sponsorluk anlaşması! TBF duyurdu...

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İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile birlikte TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve TBF yetkilileri katıldı.

Anlaşmanın ardından bir değerlendirmede bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Türk basketboluna duydukları güveni ve desteği, uzun yıllardır sürdüren Head and Shoulders ile iş birliğimizin 7. senesine girmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Head and Shoulders, 2015’ten bu yana basketbolumuzun “Özgüven Sponsoru” olarak bizlere güç veriyor. Head and Shoulders ile iş ortaklığımızın daha uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum. Basketbola yapılan sponsorluk yatırımlarının her iki marka için de katma değer sağlayan bir iş birliğine dönüşmesini çok önemsiyoruz. İyi iletişimle donatılmış ve istikrarlı anlaşmaların hem markalara hem de basketbolumuza önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. A Millilerimize çok önemli bir destek veren Head and Shoulders’a ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tankut Turnaoğlu’na basketbola duydukları güven ve gösterdikleri destek için bir kez daha teşekkür ediyoruz.” dedi.

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P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise ‘’Dünya’nın 1 numaralı şampuanı Head&Shoulders ile 2014 yılından itibaren basketbola verdiğimiz desteği bu sezon da A Erkek Milli Basketbol Takımı’nın test edip onayladığı, şimdiye kadar geliştirilen en güçlü kepek karşıtı formüllü 7 Fayda 1 Arada serisi ile A Erkek Milli Basketbol Takımı ‘’Özgüven Sponsoru’’ olarak devam ettirmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. A Milli Erkek Takımımızın her zaman yanlarında olduğumuzu paylaşmak isteriz. Türk basketboluna destekleri süren Head&Shoulders'ın en güçlü kepek karşıtı formülü 7 Fayda 1 Arada serisi ile ‘’Kazanmak Kafada Başlar’’ diyoruz’’ açıklamasında bulundu.

