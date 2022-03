Basketbolda yabancı kararına Fenerbahçe ve Çukurova kaptanlarından tam destek

Haberin Devamı

Ligimizin iki iddialı ekibi olan Fenerbahçe Safiport ve Çukurova’nın kaptanları, Türkiye Kupası finalinden önce bu konuda bir açıklama yaptı.

‘Geç bile kalındı’

Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Çukurova Basket’in kaptanı Esra Ural Topuz, bu kararın çok olumlu olduğunu ifade ederek, “Gelecek yıldan itibaren 3 yabancı oynayacak Türkiye Ligi’nde ve bence bu Türk oyuncular için çok iyi ama geç kalınmış bir karar. Bizim milli takımımız 2 Olimpiyat görmüş, Dünya Şampiyonası oynamış, Avrupa’da madalyalar kazanmış bir Milli Takım’dı ve bizden önceki ablalarımız hep takımlarında oynayarak bunları başardı.



Biz yabancı kuralı nedeniyle daha az süre ve sorumluluk alabiliyoruz. Bu da gerçekten performansı aşağıya çekiyor. Gelecek yıldan itibaren milli takımlarımızın da hak ettiği yerlere geleceğini düşünüyorum. Ben de iki Türk’ün sahada olacağı düzeni heyecanla bekliyorum” dedi.

‘Bocalama olacaktır’

Yeni kuralla birlikte takımların Avrupa’da başarılı olmasının zorlaşacağı eleştirisini de yorumlayan başarılı oyuncu, “Türk oyuncular çok fazla oynamadığı için mutlaka bir bocalama dönemi olacaktır. Bu bir gerçek. Ancak ben bütün basketbolcu arkadaşlarıma güveniyorum. Biz Türk kadını olarak kendimize güveniyoruz ve neleri başaracağımızı biliyoruz. Bu kararı alarak büyüklerimiz bize bir fırsat tanımış oldu, biz de onları mahcup etmemek ve Türk kadınının gücünü göstermek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Geçen yılın Eurocup şampiyonu Valencia kendi oyuncularıyla şampiyon oldu, yabancılarıyla değil. Biz oynadıkça, tecrübemizi artırdıkça, sahada kalmaya alıştıkça daha büyük yerlere takımlarımızı taşıyabiliriz” diye konuştu.

‘Kupa Mersin’e gelecek’

Son olarak Eurocup Final Four’u hakkında da görüşlerini açıklayan Esra, “Öncelikle bize her türlü imkanı sağlayan kulüp başkanımız Serdar Çevirgene çok çok teşekkür ediyorum. Bir sporcunun basketbola konsantre olması için her şeyi yapıyor. Bazen bu da mı oldu diyorum. Biz daha talep etmeden her şey hazırlanmış oluyor. İnşallah onun emeklerinin karşılığını kupayla vermek istiyoruz. Onun için de çok istiyorum kazanmayı. Tabii ki maçlar sahada kazanılıyor, sahaya çıkmadan bir şey söylemek mümkün değil ama biz kadromuzun, gücümüzün farkındayız. İnşallah kupayı Mersin’e getireceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

‘Avrupa’da zaman kalmıyordu’

Fenerbahçe Safiport kaptanı Tuğçe Canıtez de, Esra’ya katıldığını ifade ederek, “Bence de bu kural çok iyi oldu. Hem Türk oyuncuların değerini ortaya çıkaracak hem de Esra’nın da dediği gibi milli takımda bizi çok daha yukarılara götürebilecek bir kural. Baktığınızda uluslararası arenada çok önemli işler yapan bir kadrodan sonra Milli Takım’da beklediğimiz performansı sergileyemediğimiz zamanlar oluyor. Bu yüzden Esra’nın dediğine katılıyorum; ben de geç bile alınmış bir karar diyorum. Daha önce bu düzene geçilse, belki o turnuvaları daha iyi geçirebilirdik. Bizim için çok güzel olacağını düşünüyorum ve tüm kulüplerin de bunu desteklemesini istiyoruz. Türkiye için ne kadar iyi olacağını herkes görecektir.

Baktığınız zaman o kadar çok yabancı geliyor ki Türk oyuncuya Avrupa’da zaman kalmıyor. Biz de orada oynamaya başladığımızda takımı düşürmek yerine Türk oyuncuların yükselecek performansıyla birlikte bir sıkıntı yaşanmayacağını ve milli takımı yukarıya çekeceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘Türk kadrosu önem kazandı’

Türk oyuncuların verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Tuğçe, “Sonuçta bir Türkiye Kupası oynandı. Ligde de Türk oyuncular ister istemez süre alıyor. Oldukça da iyi performanslar sergileyen arkadaşlarımız oldu. Ancak bu oyuncuların sayısını artırmak ve daha çok sorumluluk alıp, bunu Avrupa’ya da taşımak için böyle bir düzenlemeye ihtiyacımız vardı. Türk rotasyonunun iyi olması kulüpler için her zaman büyük avantaj olmuştur, Türk oyuncularından katkı alan kulüplerin hedefe ulaşması daha kolaylaşır. Bundan sonra Türk kadrosunun iyi olması takımlar için daha büyük avantaj olacak. Bu da Türk oyuncuların hazır tutulmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

‘Bu sene olacak’

Fenerbahçe Safiport’un İstanbul’da ev sahipliği yapacağı Euroleague Final Four’u hakkında da görüşlerini aktaran başarılı isim, şu ifadeleri kullandı: Yıllardır hayalimiz bu kupayı kaldırmak. Çok yaklaştığımız yıllar oldu ama bir türlü sonunu getirememiştik. Bu sene bunu başaracağımıza inanıyorum. Ev sahibi olacağımız bir organizasyon. Güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah o kupayı müzemize taşıyacağız. Bunu gerçekten camia olarak çok istiyoruz ve bizi her zaman destekleyen taraftarımızı da bir borcumuz olduğunu düşünüyoruz.