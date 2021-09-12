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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.09.2021 - 23:25 | Son Güncelleme:

Basketbolda İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid kazandı

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Basketbolda İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid kazandı

İspanya basketbolunda Süper Kupa'yı final maçında Barcelona'yı 88-83 yenen Real Madrid kazandı.

Barcelona karşılaşmanın ilk periyotunu 23-22, devreyi de 46-40 önde kapattı.

Katalan ekibi, 3. periyotta da üstünlüğü devam ettirerek, son çeyreğe 71-62 önde girdi.

Vincent Poirier, Nigel Willams Goos ve Sergio Llull ile çok iyi bir son periyot çıkaran ve rakibine 26-12'lik sayı üstünlüğü kuran Real Madrid, maçı 88-83 kazandı.
Finalde 24 sayı ile Real Madridli Sergio Llull en skorer oyuncu oldu.

Real Madrid basketbolda 7. Süper Kupa'yı müzesine götürürken, Barcelona'nın 6 kupası bulunuyor.

Diğer yandan Barcelona'nın yeni transferi Sertaç Şanlı sol ayak baş parmağındaki sakatlıktan dolayı final maçında oynamadı.

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