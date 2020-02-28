Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:



ING Basketbol Süper Ligi



Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen (Akatlar)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ (Sinan Erdem)

17.30 Frutti Extra Bursaspor-Teksüt Bandırma (TOFAŞ)

1 Mart Pazar:

13.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Şahinbey)

15.15 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)

17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Sompo Sigorta (Gazanfer Bilge)



Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Bugün:

16.00 Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Mustafa Dağıstanlı)

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Atatürk)

16.00 BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol (Ankara DSİ Etlik)

16.30 Beşiktaş TRC İnşaat-Galatasaray (Akatlar)

1 Mart Pazar:

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)



Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor-Mamak Belediyespor (Altındağ Atatürk)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Anadolu Basket (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor (Kurtdereli)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Konyaspor (90. Yıl)

17.00 1881 Düzce Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.00 Samsunspor-Akhisar Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)



Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Yarın:

14.00 Yalova VİP-Urla Belediyespor (90. Yıl)

14.00 1881 Düzce Belediyespor-Bosna 34 (Kalıcı Konutlar Merkez)

14.00 Bursa Büyükşehir-İstanbul Üniversitesi (Yıldırım Şahin Başol)

14.00 Antalya 07 Basketbol-Mersin Üniversitesi (Antalya)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Edremit)

15.00 Emlak Konut-Fenerbahçe Gelişim (Complex İstanbul)

17.00 Bayraklı Belediyespor-Nesibe Aydın (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 BOTAŞ Gelişim-Mardin Büyükşehir Başak (Ankara DSİ Etlik)