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Basketbol
AA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Basketbolda erteleme maçları yarın yapılacak!

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Basketbolda erteleme maçları yarın yapılacak!
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ING Basketbol Süper Ligi'nde 8, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7 ve 9. hafta erteleme maçları yarın yapılacak.

Erteleme maçlarının programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Ligi

8. Hafta
17.30 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Karataş Şahinbey)
19.00 Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

7. Hafta
14.00 Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

9. Hafta
16.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)

 

Basketbolda erteleme maçları yarın yapılacak

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