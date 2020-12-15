Basketbolda erteleme maçları yarın yapılacak!
ING Basketbol Süper Ligi'nde 8, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7 ve 9. hafta erteleme maçları yarın yapılacak.
Erteleme maçlarının programı şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
8. Hafta
17.30 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Karataş Şahinbey)
19.00 Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge)
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
7. Hafta
14.00 Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
9. Hafta
16.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)
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