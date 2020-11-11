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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Basketbolda 2019-2020 sezonunda uluslararası transfer rekoru kırıldı

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Basketbolda 2019-2020 sezonunda uluslararası transfer rekoru kırıldı
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Basketbolda 2019-2020 sezonu için dünya çapında takımlar, 8 bin 900 uluslararası transfer gerçekleştirerek rekora imza attı.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) ile ortaklaşa hazırlanan "2020 Uluslararası Basketbol Göç Raporu" yayımlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşın takımlar geçen sezon transferde hız kesmezken, dünya çapında 7 bin 371 oyuncunun dahil olduğu 8 bin 900 transfer gerçekleştirilerek bu alanda bir rekora ulaşıldı.

ABD, bin 733 oyuncu ile en çok basketbolcu ihraç eden ülke olurken, Türkiye 187 oyuncu ile 9. sırada yer aldı.

İspanya, 745 oyuncu ithal ederek bu alanda zirvede, Türkiye ise 206 oyuncu ile listenin 11. sırasında kendisine yer buldu.

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