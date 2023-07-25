Basketbolcu Mihrace Buğdaycı trafik kazasında hayatını kaybetti

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Zonguldakspor Basket 67 takımının başarılı oyuncusu Mihrace Buğdaycı’ya memleketi Diyarbakır’da bisiklet sürerken araç çarptı. Başarılı oyuncu kaza sonrasında hayatını kaybetti.

Kulüp başkanı Kanat Tan, acı haberi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“Çok üzgünüz. Memleketi Diyarbakır ‘da bisikleti ile seyir halinde iken araç çarpması sonucu trafik kazasında sporcumuz Mihrace Buğdaycı’yı kaybettik. Geçen sezon şampiyon kadromuzda büyük emeği olan sporcumuz için çok üzgünüz. Sezon başında kırık parmağı ile oynayan , şampiyonlukta emeği olan başarılı ve düzgün kardeşimiz. Zonguldak çok seven , devamlı kandil , bayram arayan soran güzel insan. Fenerde , liman arkasında yürümeyi çok seven , ileride hocalık için planlar yaptığımız kardeşimiz. Çok üzüldük. Zonguldakspor taraftarları seni asla unutmayacak. Oğlum Aras ile özel bağınız , paylaşımlar hep bizle yaşayacak. Önce ailece sonra tüm Zonguldak basketbol camiası seni unutmayacağız. Mekanın cennet olsun 7 numaralı forman bizimle yaşayacak. Mihrace Buğdaycı…”

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