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Basketbol Süper Ligi’nde yabancı kuralı ve format değişikliği resmen açıklandı!

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#Basketbol#Süper Lig#Hidayet Türkoğlu
Basketbol Süper Ligi’nde yabancı kuralı ve format değişikliği resmen açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 19:52

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde gelecek sezondan itibaren takımlar maç kadrosunda 7 yabancı oyuncu bulundurulabilecek. Bu oyuncuların aynı anda en fazla 4 tanesi sahada yer alacak. Normal sezonu 7-8-9 ve 10’uncu sırada bitiren takımlar Play-In oynayarak Play-Off mücadelesi verecek.

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kulüplerinin temsilcileri bir araya gelerek ‘Lig Kurulu’ toplantısını gerçekleştirdi.

16 Süper Lig kulübünün temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde 2024-2025 sezonuna ilişkin yapılması planlanan talimat ve kural değişiklikleri görüşüldü.

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YABANCI KURALI VE FORMAT DEĞİŞTİ

Yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmek üzere; kulüp temsilcileri ile birlikte alınan ortak karar ile yeni sezonda yapılacak iki önemli değişiklik yapıldı. Yapılan iki önemli değişiklik şu şekilde:

"Gelecek sezondan itibaren maç boyunca en az bir Türk oyuncu sürekli sahada olacak. 2024-2025 sezonu itibariyle Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakalarında, en az bir Türk oyuncu sahada bulunacak. Buna bağlı olarak yabancı oyuncu sayısı sahada en fazla 4, saha kenarında ise en fazla 3 olabilecek. Normal sezon sonunda ligi 7. 8. 9. ve 10. sırada tamamlayan takımlar 7-8 / 9-10 eşleşerek Play-in oynama hakkı elde edecek. Play-in eşleşmeleri tek maç üzerinden ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak. 7-8 eşleşmesini kazanan takım lig 7.’si olarak Play-off’a katılacak. 7-8 eşleşmesini kaybeden takım 9-10 eşleşmesinin galibi ile 8. sıradan Play-off’a girmek için karşılaşacak."

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yapılan toplantının ardından alınan kararları şu şekilde yorumladı:

“Geçtiğimiz yıl boyunca kulüplerimizle düzenli olarak yaptığımız müzakereler sonucunda, milli takımımıza daha deneyimli, özgüveni yüksek ve insiyatif kullanabilen sporcular yetiştirebilmek adına ortak kararlar almak üzere çeşitli çalışmalar yaptık. Bu süreçte kulüplerimize gösterdikleri iş birliği için teşekkür ediyorum. Türk basketbolunun gelişimi ve milli takım başarıları için alınan bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yabancı kuralının sonuçlarıyla birlikte sporcularımızın kendilerine verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendireceklerine ve performanslarını en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba sarf edeceklerine inanıyorum. Ayrıca, sporcu menajerlerinin basketbolcuları daha çok süre ve sorumluluk alabilecekleri takımlara yönlendirmesinin önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Tüm paydaşlarımızla birlikte bu mücadelede başarılı olmayı içtenlikle diliyorum. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız play-in formatının, gelecek sezon normal sezonun sonunda play-off’lara yaklaşırken rekabetin derecesini artırmak için önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu kararın basketbolseverlere daha renkli bir sezon yaşatmasını umuyorum.”

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#Basketbol#Süper Lig#Hidayet Türkoğlu

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